Charles Eisenstein on huvitav mõtleja. Ta on olemuselt päikeseline, osutab muljetavaldavalt täpselt ühiskonna olulistele kitsaskohtadele ning inspireerib parema ja ilusama maailmakorra nimel tegutsema. Tema raamat „Kliima. Uus lugu“ ilmus ülemöödunud aasta lõpus ka eesti keeles. Lisaks on Eisenstein viimastel aastatel üleilmselt tuntust kogunud oma suurepäraste esseedega, millest neli – „Kroonimine“, Karnevali surm“, „Fašism ja antikarneval“ ning „Pööblimoraal ja mittevaksitud“ – on tõlgitud ja saadaval Edmund Burke’i Seltsi kodulehel. Autor seob oma kirjatükkides meid igapäevaselt puudutavad teemad laiemasse ajaloolis-mütoloogilisse konteksti. Ta on kriitiline demokraatia silmakirjalikkuse osas ning suunab lugejat märkama valitsuste otsuseid, mis on kantud totalitarismi allhoovusest.