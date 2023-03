Hardo Pajula: neli saadet surmast ja valust

See saade oli järg sarja kolmandale vestlusringile „Valu mõte“, kus osalesid Meego Remmel ja Andres Soosaar. Seekord palusime lisaks Meegole ja Andresele stuudiosse valu leevendamise asjatundja Joel Starkopfi. 2020. aasta veebruaris tegin ma seltsi YouTube’i kanalile pleilisti „Tähenduse teejuhtide paremad palad“. Kõnealune saade on seal esindatud ühe klipiga. „Loomulikult on see epistemoloogiline kriis,“ pani Meego näpu peale meie ajastu põhiprobleemile, enne kui see epideemilise kriisi vormis nähtava kuju võttis. „Milline maailmapilt suudab kirjeldada objektiivset reaalsust nii, et elu saaks jätkuda?“ küsib ta samas klipis. See on mu meelest praegu jätkuvalt kõige olulisem küsimus.