Heli Allik: keel, sõnad, kohanemine – kirjanduse jõud

See tundub esmapilgul üllatav. Muidugi on timukatel keel. Muidugi elavad totalitaarsed süsteemid ka sõnades – nad elavad isegi väga sügavalt sõnades. Victor Klemperer, juudi õpetlane, kes kaksteist aastat salaja Kolmanda Reichi keele kohta märkmeid tegi, kirjeldas seda valusa läbinägelikkusega oma liigutavas raamatus „LTI – Lingua Tertii Imperii: Ühe filoloogi märkmeraamat“. See oli keel, mis kattis kogu silmapiiri eufemismide looriga ning mille terminid „erikohtlemine“ (hukkamine), „evakueerimine“ (deporteerimine), „aktsioon“ (massimõrvaoperatsioon) ja „lõpplahendus“ (holokaust) mässisid homogeenses miraažis enda sisse kõik, nii timukad kui ohvrid.