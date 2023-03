Jüri Liiv: miks Suurtele Juhtidele teadus ei meeldi?

Igaühel on loomulikult õigus uskuda millesse tahes, kuid teadus peab taas konstateerima, et kogu inimajaloo jooksul ei ole teada ühtegi fakti, kus mõni kõrgem jõud sekkuks inimeste tegemistesse või isegi nende vastu huvi tunneks. Kena on ju uskuda, et püha vaim tegi neitsi Maarjale lapse. Teaduse seisukohalt oleks hoopis mõistlikum kahtlustada naabrimeest.