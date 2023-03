Holistlik ehk ökoloogiline maailmavaade on mitmete autorite (Stephen Sterling, Arne Naess) nägemuses arusaam, kus inimene tunnetab oma ühisolemist kogu looduga. See on mõistmine, et inimene on osake suuremast tervikust ning tema roll on kaitsta tervikut, arendades endas seda vertikaali, mis seob inimhinge suurde Elumustrisse. Riigijuhtimises ja ühiskonnakorralduses on aga holistlik vaade pälvinud erinevaid tõlgendusi, mille lähem uurimine tõstatab küsimusi nii inimeseks olemisest kui ka riigi eesmärgist.