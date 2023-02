Hardo Pajula: vangistatud teadvus

Ühiskondlik-poliitilist sfääri võib endale lihtsustatult ette kujutada püramiidina, mille tipus on rikkad ja jalamil vaesed. See konstruktsioon on värisenud juba 2008. aasta finantskriisist alates. Me võime poliitilise püramiidi alla mõttes paigutada aga selle pinnaaluse tagurpidi paariku, kust leiame sügavuse suunas liikudes teadusliku, filosoofilise, religioosse ja mütoloogilise kihi. Kõik neli kihti on läbi imbunud materialistlikust maailmavaatest, mille tšehhi juurtega USA psühhiaater Stanislav Grof on võtnud napilt kokku lausesse „Teadvus on aju produkt ning niisugusena on see vangistatud meie kolju sisemusse“.