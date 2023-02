intervjuu ⟩ Hardo Pajua intervjuu Marko Kaasikuga: vaimne praktika ekstravertidele

Scrutoni mõjul sai ühingu põhikirja lause, et Edmund Burke’i Selts on loodud konservatiivse ilmavaate kaitseks. Mu tolleaegseid arusaamu kajastab 12. juunil Postimehes ilmunud artikkel „Lobjaka lääs“, mille kirjutamise käigus mul seltsi asutamise mõte tekkiski. Ma võtsin seal jutuks 2001. aasta Nobeli meditsiiniauhinna laureaadi Tim Hunti, kes vallandati ülikoolist kroonu katekismusega mittesobivate vaadete eest. See oli tähelepanuväärne, sest kui uuspuritaanide rünnakute eest pole kaitstud isegi Nobeli laureaadid, siis mis väljavaated on õigupoolest väiksematel vennikestel?