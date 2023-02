Kaie Metsla: religioonist viidud

Ma lõpetasin just William Jamesi raamatu „Usulise kogemuse mitmekesisus“. Raamatu tõlkija Indrek Meos kirjutab oma saatesõnas, et see raamat ei ole mõeldud pelgalt usklikele ja et uskmatud ei peaks selle lugemist välistama. Ta ise luges seda raamatut esmakordselt vene keeles 1992. aastal, kui ilmus kunagise tsaariaegse väljaande uus trükk. Kuigi raamatu pealkiri tekitas temas tollal mõningaid kõhklusi, siis julgustavaks osutus Jamesi pragmatism.