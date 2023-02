Esmapilgul võib ju tunduda, et selline väiklane, kohati manipuleeriv käsitlus puritaanlusest on kaugel selle sügavalt religioosse liikumise lähtekohtadest. Puritaani on kujutatud kui range kõlblusega inimest. Ta on küll edasipürgiv indiviid, kuid seejuures vaga ja tagasihoidlik, rangeid reegleid järgiv – ja mis kõige tähtsam – jumalakartlik. Tänapäeval tuleb seda käsitlust, eriti usuleiges Eestis, vaadelda meie ühiskonna arengu poliitilistest aspektidest. Jumalakartuse võiks asendada hirmuga ühiskondliku arvamuse ees.