Hardo Pajula: saated inspiratsioonist ja muusikast

„Improvisatsiooni eeterlik vorm on reaalajas komponeerimine,“ kirjutas pianist ja helilooja Raun Juurikas Tähenduse teejuhtide muusika väele pühendatud numbris (TT#20, 5.22) ilmunud artiklis „Nähtamatud sündmused“. Rauni sõnul üritatakse improvisatsioonis ühendada nii kuulamine, interpreteerimine kui komponeerimine. „Selles seisundis on muusik sundinud end väga piiratud mälualale, milles opereerimiseks on vajalik teadmatus ja usk lähitulevikku,“ ütles ta oma artiklis.