Vahepeal on läinud nõnda, et me ei saa enam kutsuda Jaaku tagasi sealt, kus võiksidki kehtida tema sõnad täiusliku regilaulmise kohta, mis tähendaks sellist võnkumist, kus – ta enda sõnade järgi – aeg, ruum ja vahed on kadunud. Meid teisi on ta jätnud mõtisklema selle üle, kas regilaulmise eesmärk ongi aidata meil sinna välja jõuda.