Sten Lassmann: esteetiline revolutsioon ning Helikunsti puritaanlikud perspektiivid

Euroopaliku ilmaliku, liberaalse ning teaduspõhise ühiskonna kujunemine viimastel aastasadadel on seotud erinevate kompleksete muutustega, mille võtmesõnaks on kujunenud „revolutsioon“. Sõna tähendab küll ladina keeles “ümberpööramist” ehk olemasolevate jõudude ümberkorraldust, kuid on saanud igasuguse muutuse tähistajaks. Kui näiteks mõelda kasvõi „digitaalse revolutsiooni“ peale, siis tegu on ju siiski pigem „digitaalse evolutsiooniga“, olgugi et inimlikul ajaskaalal erandlikult tempoka ning eksponentsiaalselt kiirenevaga.