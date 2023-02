Jane Remm: kasinusest ja küllusest

See suunab küsima, kuidas kasina ja tööka elu juures rõõmu ja küllust leida. Mind kunstniku ja kunstiõpetajana huvitab ka see, mis roll on kunstil ja haridusel tasaarengu juures.

Ükskõik mispidi mõelda, on selge, et nii enda kui teiste ellujäämiseks peame oma tarbimishoiakuid muutma ja nõudmisi vähendama. See ei pruugi olla lihtne, sest meie käitumist mõjutavad emotsioonid ja harjumused ka siis, kui teame, et mõni asi on kahjulik nii meile endile kui ka keskkonnale. Ehk oleme suutelised teadlikult valikuid tegema?