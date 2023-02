Avo Kaasik: ümarpeade uus tulemine ja tõlkimist vajav kultuur

Ameerika ühiskonnakriitik ja kirjanik Henry Louis Mencken kirjeldas oma 1917. aastal ilmunud raamatus „A Book of Prefaces“ puritaanlust järgmiselt: „Puritaani täielik esteetilise taju puudumine, tema usaldamatus kõigi romantiliste emotsioonide suhtes, ületamatu sallimatus vastandumise suhtes, vankumatu usk oma süngetesse ja kitsastesse vaadetesse, metsik rünnakute julmus, iha järeleandmatu ja barbaarse tagakiusamise järele – need asjad on pannud Ameerika Ühendriikide ideedevahetusele peaaegu talumatu koorma.“ Sellega võib nõustuda või mitte, kuid selle rohkem kui sada aastat tagasi avaldatud seisukohaga saab tuua paralleele ka tänapäeva USA-st ja Euroopast.