Hardo Pajula: sotsialismi viis vaenlast

Kingsnorthi Masin on laia tähendusväljaga metafoor. Muuhulgas viitab see globaalsele tehnokraatlikule kontrollisüsteemile, millele viirus täiesti uue käigu sisse lükkas. Kui 2020. aasta kevadel tembeldas korporatiivmeedia kuulujutud vaktsiinipassidest ja kohustuslikust süstimisest jampslikuks konspiratsiooniteooriaks, siis vaevalt aasta hiljem oli nendest saanud tehnokraatliku katekismuse kesksed dogmad. „On selge, et koroonakriisis rakendatud tehnoloogilisi lahendusi hakatakse edaspidi tarvitama teistel eesmärkidel ning seda tehakse ülemaailmses mastaabis,“ ütles Kingsnorth Tähenduse teejuhtidele antud intervjuus.

Et jutt liiga kurvaks ei läheks, siis leidkem lohutust sellest, et kui lehe uus number 21. jaanuaril välja tuleb, on pool talvest läbi. Kevad on juba teistmoodi vaenlane. Asi seegi.