Mihkel Kunnus: valgustusaja skulptuuride varjud on energiapimedusest

Eelöeldu on parimas mõttes ebaoriginaalne, nagu aabitsatarkus olema peabki. See lõik pärineb Vikipeediast, kust võib lugeda, et „suurt mõju avaldas valgustus ka tööstuslikule pöördele”. Nii on. Meie praegune maailmatsivilisatsioon on tööstusrevolutsiooni laps ja valgustusajastu lapselaps. Ja tema lõust on europiidne ja habetunud, revideerigu seda tõsiasja kasvõi kateedritäied võuke.