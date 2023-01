Kaie Metsla: piiride mahamärkimise aeg

„Elu oli võigas, vägivaldne ja lühike ning me virelesime pidevalt ellujäämise piiri peal. Aga siis arendasime tänu oma suurtele ajudele välja tehnoloogia, meditsiini ja kõik muud asjad. Tänu sellele ei kujuta meie elu endast enam pidevat võitlust. Ühel päeval hiilgavas tulevikus saavutame reaalsuse üle lõpuks täieliku kontrolli. Me saame lahti kõikidest kannatustest, me juurime välja kõik haigused ja lõpuks teevad masinad meie eest töö ära.“