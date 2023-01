Hardo Pajula: neli saadet muusikast

„Muusikat on peetud ülivõimsaks substantsiks, seda ka filosoofilisel tasandil. Kuni selleni välja, et muusikalist harmooniat on peetud maailmakorra ja planeetide liikumise aluseks,“ ütles Tähenduse teejuhtide 20. numbrile antud intervjuus helilooja Erkki-Sven Tüür. Tõepoolest, muusika on avaldanud moodsa kosmoloogia kujunemisele vormivat mõju. Nii mängis üleminekul keskaegselt maailmapildilt uusaegsele olulist rolli Kepleri kolmas seadus, mille ta avaldas 1619. aastal raamatus „Harmonices mundi“ („Maailma harmooniaõpetus“). Kepler teadis selleks ajaks, et planeedid liiguvad oma orbiitidel erineva kiirusega ja loovad sel kombel iseäralikke helipõiminguid.

Sellele saatele pealkirja andnud kõnekatkend pärineb vestluse 101. minutist: „Muusika on jäävat alati otsinud. Ma arvan, et seda ei ole vaja sõnastada, see on see, mis vibratsioonide maailmas teatud määral materialiseerub. Teatud määral seetõttu, et muusika on ju mingis mõttes kõige immateriaalsem kunst, aga teisalt materialiseerub muusikas justkui materiaalse olemise kõige sügavam alus, algne vibratsioon, mis on heli. Vanad kreeklased sidusid heli ja muusikalise kooskõla kokku kogu universumi ja planeetide liikumisega. Muusika on otsekui materiaalse maailma algollus ja teistpidi ka inimese algolemus,“ selgitas Toomas Siitan.