Robert Jürjendal: masinistid ja muusika

Ei tohi unustada, et ütleja arvamus on siiski subjektiivne ja esituse juures võisid talle märkamatuks jääda mitmed muud kvaliteedid. Vastuseta jäid ilmselt nii mõnedki olulised küsimused. Kas see kuulamiskogemus minus midagi muutis? Kas ta tegi mind paremaks? Kas ma tajun nüüd iseennast ja maailma kuidagi teisti, võib-olla täpsemini? Kui need küsimused ära jätta, siis mis vahet on linnulaulu saatel elektronkella vahelduvate numbrite kiire liikumise jälgimisel ja kontserdikülastusel?