Mõlemat osapoolt saab mõõta, kaardistada, uurida ja iseloomustada teaduslikult, panna numbrite keelde ja kanda Exceli tabelisse. Seda vähemalt teoreetiliselt. Seevastu elu, mida me igaüks suures inimmassis elame, on individuaalne kogemus. Isegi ühistegevuses on igaühe kogemus ja hingelised läbielamised isiklikud ning subjektiivsed. Kuigi isiklike kogemuste objektiveerimiseks on välja mõeldud erinevaid küsimustikke ja meetodeid, on need olemuslikult siiski ühismõõdutud. Me tunneme, kogeme, näeme, kuuleme, haistame, maitseme igaüks oma isiklikus kehas igaüks natuke isemoodi.