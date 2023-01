Kanada sümbolistlik mõtleja Jonathan Pageau, kellele ma viitasin ka oma esimeses Tähenduse teejuhtide artiklis (TT#8, 4.21), ütles ühes oma loengus, et põhjus, miks Prometheus jumalate poolt karistatud sai, ei olnud mitte see, et tuli ning teadmised tehnoloogia ja tsivilisatsiooni kohta oleks inimestele keelatud, vaid sellepärast, et inimeste ülesanne oli need ise avastada.