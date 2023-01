Mina olen olnud pool aastat täiesti vaba. Pärast kooli lõpetamist on kohustused ära jooksnud ning pole kedagi, kes sunniks mind tööle minema. Ma kirjutan palju, naudin toitu, käin parkmetsades mõtteid mõlgutamas ning tunnen kulgedes, et see on just selline elu, mida yks inimene elama peaks. Inimesel on katus pea kohal, toit laual ning päevad läbi teeb ta ainult seda, mida tahab. Muidugi, osa päevast ta laiskleb, aga pärast piisavat laisklemist tunneb igayks, et peab ennast kuidagi ka teostama.