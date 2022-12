juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: põhjatu ülbus

„Ratsionalistliku projekti teoloogiline olemus ilmneb selle püüdluses kõikehõlmavuse poole. See tunnistab õigeks vaid ühe teadmiste hankimise viisi ja heidab kõik teised asjakohatutena kõrvale. Õigeid teadmisi annab ainult meie süsteem ja me suudame selgitada kõike. See kõlab juba väga religiooni moodi,“ ütles Tähenduse teejuhtide 5. numbrile antud intervjuus šveitsi antropoloog Jeremy Narby. 1980-ndate aastate keskel paar aastat Amasoonia vihmametsas elanud noort doktoranti hakkasid huvitama tema võõrustajate hämmastavad botaanikaalased teadmised. Kui ta indiaanlastelt nende teadmiste allikate järele pärima hakkas, sai ta äärmiselt mõistatuslikke vastuseid. „Meil on oma ayahuasquero’d ja tabaquero’d, kes joovad hallutsionogeenset taimesegu või söövad tubakakontsentraati, mis kutsuvad neis esile nägemused – need ongi meie informatsiooniallikad.“

Selline selgitus on vastuolus materialistliku maailmakäsituse kõige põhilisemate kategooriatega. „Kui keegi arvab, et ta saab hallutsinatsioonidest tõenduspõhiseid teadmisi (verifiable knowledge), siis on ta definitsiooni järgi psühhopaat, sest just nii me psühhopaatiat defineerime. See ei saa olla nii. See on epistemoloogiliselt võimatu,“ selgitas Narby jõulukuu alguses EBS-i kursusel „Metsa meel“ peetud külalisloengus. Ometi istus 25-aastane Narby ühel hetkel ka ise „metsa televiisori“ ette ja neelas ayahuasca alla. Umbes kümne minuti jooksul ümbritsesid Narbyt ta sõnul tohutud hõõguvad maod, kes hakkasid temaga suhtlema mingis telepaatilises keeles. „Kui ma neid vaatasin, sain aru, et neil on õigus ning et mu maailmavaade rajaneb põhjatul ülbusel,“ meenutab ta oma loengus. Sel sügisel eesti keeles ilmunud raamatus „Intellekt looduses“ üritab Narby enda sõnul olla kahe epistemoloogilise süsteemi vaheline diplomaat. Pärast Amasoonia vihmametsades veedetud aastaid uurib ta samasuguse põhjalikkusega teistsuguseid teadmiste hankimise meetodeid. „Ma otsustasin, et ma suhtun lääne teadlastesse samasuguse lugupidamise ja austusega nagu põlisrahvaste šamaanidesse,“ kirjeldab ta oma taotlust.