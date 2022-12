Jõulupühad on muutunud kaubanduse suurpeoks, kus kinkimise idee on moondunud. Kinkimise mõte tuleb piiblisõnast ning tähendab omakasupüüdmatut andmist ja hoolimist. See on asendunud stressi tekitava poeralliga. Ka kirikud, mis muidu inimtühjad, on jõuluajal täis nagu kaubamajad – käiakse „tunnet“ saamas.