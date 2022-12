Bo Burnham, USA koomik ja muusik, avaldas hiljaaegu laulukese kanast, kus ta andis vastuse paljusid vaevanud küsimusele: „Miks läks kana üle tee?”(Why did chicken cross the road). Kana läks üle tee, sest oli väsinud oma abikaasa röökimisest ning unistas suurlinna elust, ja ehkki ta armastas oma tibusid ja kanakuudi elu, otsustas ta siiski rännata Memphisesse ja hakata hambaarstiks. 24. saate vestluse kõrghetkeks on see, kui jutt läheb kanade peale. Kivisildnik tsiteerib Joseph Conradit, kes kirjutab, et „arvatavasti langesid nad [kanad] siiski võitluses progressi eest”.