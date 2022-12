Hardo Pajula: neli saadet Joseph Conradist

Mina ei ole jõulude tähenduse üle väga palju pead vaevanud. Kasvasin ateistlikus kodus, nii et pärast dialektilist materialismi tuli kohe mõnevõrra vähem dialektiline materialism pakkumiskõverate, jaekaubandusindeksite, jooksevkonto, intressimäärade ja eksliku arusaamaga, et tegemist on majanduseksperdiga. Osalesin tähtsa näoga pressikonverentsidel, vahel sattusin isegi Aktuaalsesse Kaamerasse. Hing – nii palju, kui ma selle olemasolu tollal adusin – ihkas mujale, aga raha oli vaja teenida ja raha on teadagi pangas. Sinna vedasin ennast igal hommikul üha vastumeelsemalt ka mina.

„Ma ei ole mitte kellegi raamatus ega mitte kellegi kõnes leidnud midagi, mis paneks mind kasvõi korraks kahtlema mu sügavale juurdunud tundes, et inimeste elu siin maa peal juhib saatus,“ kirjutas Conrad filosoof Bertrand Russellile. John Gray sõnul eristab see hoiak Conradi tänapäeva progressiusksetest: „Conradi jaoks on humanistlik progressiusk vaid end mõistuse ja maailmaparandamise rüüsse rõivastanud kristlus. Tema vaade on palju karmim, see kujutab endast iidse paganliku saatusetunnetuse taassündi, mille hääl kostab kõige selgemini kreeka tragöödias.“