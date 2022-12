Esperanto keeles on jõulud „kristnasko“. Arusaadav, et see liitsõna viitab Kristuse sünnile. Tehiskeeles tekib sõnu juurde kogu aeg. Nii on jõulude tähenduses kasutusel ka „julo“, see viitab muidugi põhjamaades kasutusel olevale sõnale, aga algse tähendusega ristiusu eelsele talvise pööripäeva tähistamisele. Kumb neist tähendustest mind rohkem puudutab?