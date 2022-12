Marina Kuivaitseva: jõulud ja uusaastapidustused: kuidas me säilitame oma esivanemate kombeid

Kui me räägime jõuludest või uusaastast, tuleb meil kõigepealt silme ette pilt pidusöögist, kuusest ja kingitustest. Mitte kõik ei mõtle aga sellele, kust need pühad alguse on saanud, milline on nende algne mõte. Sellest ei ole ka lihtne sotti saada, sest kõnealuste pühade paganlikud lätted on läbi põimunud hilisemate rahvalike traditsioonide ja kristlike tavadega.