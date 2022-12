Nadežda Sassina: jõulud piirilinnas

Uue aasta kalendrit vaadates võime näha, mis päevadele langevad riigipühad ja meile isiklikult tähtsad päevad. Teeb suurt rõõmu, kui avastame, et pühad tulevad vahetult enne nädalavahetust või kohe peale neid. Nii jääb meil rohkem päevi tähistamiseks ja kallimatega koos olemiseks. Mida rohkem on inimestel elus päevi täidetud rõõmuga ja soojade mälestustega, seda õnnelikumad me kõik oleme.