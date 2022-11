juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: tõhus depressioon

«Tegelik tervenemine algab purgatooriumis» – sellise pealkirja panin ma Tähenduse teejuhtide 14. numbris ilmunud intervjuule Briti psühhoterapeudi Mark Vernoniga. Tema ja Rupert Sheldrake’i dialoogi peale sattusin ma YouTube’is umbes aastake pärast Petersoni. Eeltoodud mõte pärineb nende 43. vestlusest «Mis on põrgu?». «Põrgu on see, kui sa tunned, et ei ole väljapääsuteed. Kui sa tunned, et väljapääs on olemas, siis oled liikunud purgatooriumi, ja seejärel oled sa juba teel paradiisi,» selgitas asja Mark Vernon. Enam-vähem nii see läkski. 2019. aasta suvel hakkasin ma tõlkima Sheldrake’i seitset vaimset harjutust tutvustavat raamatut «Teadus ja vaimne praktika». Eelmisel kevadel jõudis raamatupoodidesse selle järg «Kuidas minna edasi», kus Sheldrake kirjutab veel seitsmest harjutusest. Määravaks sai muidugi see, et ma ei piirdunud tõlkimisega, vaid võtsin käsitletud praktikad oma igapäevarutiini.