intervjuu ⟩ Hardo Pajula intervjuu Airi Värnikuga: Õnnelik Sisyphos

«Kahekümne esimese eluaastani ei teadnud ma suitsiidist midagi. Ise endalt elu võtta, see oli nagu rohkem romaanide värk. Tudengina hakkasin psühhiaatriahaiglas käima, seal sain oma patsiendiks suitsiidkatse sooritanu,» meenutab ta teed oma uurimisvaldkonnani. Teema kerkis uuesti üles arstina töötamise ajal. «Olin juba töötanud psühhiaatrina mitu head aastat, kui tabasin end mõttelt, et me suleme suitsiidimõtetega inimesed kui rasked vaimuhaiged riivide ja lukkude taha ja hakkame neid ravimitega toitma,» jätkab ta mälestuslõnga. Asjasse oli muidugi segatud riiklik ideoloogia: need, kes elust Nõukogudemaal rõõmu ei osanud tunda ja kelle eluinstinkt kõikuma lõi, said olla vaid rasked vaimuhaiged. Psühholoogiat tol ajal ülikoolis ei õpetatud, see oli lääne ebateadus.