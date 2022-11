Jaan Ross: muusika ja depressioon

Romantismiajastu kunst, võiks öelda, seevastu fetišeerib kannatusi. Illustratsiooniks meenub stseen suurepärase vene režissööri Gleb Panfilovi filmist «Teema». Selles filmis põgeneb kirjanik linnast kaugesse külasse, et vahetada keskkonda, lõdvestuda ning tööd teha. Aga mingil hetkel hakkab ta osalt alkoholi mõjul käituma mitte just kõige adekvaatsemalt. Tema majaperenaine, pensionärist endine õpetaja õhkab selle peale hardalt: «Hudožnik stradajet!» (kunstnik kannatab).

Teatavasti on depressioonil (mida varem on nimetatud ka melanhooliaks) erinevad raskusastmed. Keeruline on ette kujutada, nagu oleks sügava depressiooni korral produktiivne loometegevus võimalik. Kerge depressiooni puhul küll, ning võiksime isegi oletada, et sel juhul on loometööl melanhoolikule terapeutiline mõju.