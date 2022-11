Kaie Metsla: kas elu ilma depressioonita on võimalik?

Hillmann rõhutab, et alati ei pruugi kurb meeleolu olla halb. Me ei peaks kurbust pelgama, sest vahel on see tunne vältimatu ja selle läbikogemine kasulik. Iseenda mõistmiseks on vajalik, et teaksime ja kogeksime lisaks positiivsetele emotsioonidele ka negatiivseid. Me ei pääse sellest, et vahel tunneme hirmu, oleme kurvad või lausa õnnetud. See aitab meil aru saada, kes me oleme. Läbielatud kurbus võib transformeeruda rahuks ja rõõmuks.