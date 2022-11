Karl-Kristjan Nagel: depressioonist viidud

Seepärast ma mõtlengi keskealisuse saavutanud loomingulise subjektina, arvestades kogu seda akumuleeritud intellektuaalset kogemustepagasit, et elul on mõte ja kedagi ei jäeta abita. Muidugi juhul, kui me seda abi tegelikult ka vajame.

Tähtis vaimne ja alalhoidlik küsimus on, kas valitud meetod toob meile hävingut või õnnistust ja aitab elada. Kõiki elamiseks vajalikke valikuid tuleb kaaluda pikemas perspektiivis. Ei ole mõtet müüa või rentida välja oma keha ja korter igaveseks ajaks, tundmatutesse kätesse, kellelegi, kelle motiivid on tundmatud ja kelle algimpulsse me võib-olla kunagi ei õpigi lähemalt tundma. Eelkõige näiteks sellepärast, et väidetavalt objektiivset ajalugu kirjutavad peamiselt võitjad. Võib-olla sellepärast ongi kultuurivaldkonna peatoetajaskond suurelt osalt just hasartmängudele orienteeritud inimgrupp. Kultuurivaldkond on lihtsalt nii populaarne, kuna ta on sümpaatne ja pakub vaheldust, kergemat mõttepausi muidu väga agressiivses ja vägivaldses majanduspoliitilises ühiskonnakorralduses. Või siis korratuses, minu jaoks siin suurt vahet pole.