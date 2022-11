Hardo Pajula: neli saadet lainetest

Mina sain aru, et mul on mingi maailmavaade alles mõned aastad tagasi. See on muidugi väike liialdus. Me vahetasime oma kollektiivset maailmavaadet umbes kolm aastakümmet tagasi, kui ühtäkki selgus, et marksism-leninism ei olegi teadus. Pärast seda oli mul aga küll mõnda aega tunne, et nüüd vist ongi reaalsuse põhjal turjast kinni saadud. Alles päris viimastel aastatel tärganud sügavam filosoofiahuvi on toonud mu arusaamisele, et see, mida ma näen, kuulen ja haistan, on mudel, mitte asi iseeneses. See äratundmine andiski põhjuse kutsuda saatesse füüsik Jaak Kikas ja arvutiteadlane Tanel Tammet.