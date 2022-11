Kaie Metsla: #23 Lained õhus, vees ja lõuendil

Tarmo Soomere on üle kahekümne aasta uurinud atmosfääris kulgevaid Rossby laineid. Rossby lained on ka vees ja nüüd uurib ta seda, mida lained rannikuga teevad. Tema sõnul on füüsikas kaks peamist fundamentaalset mõistet: üks on mass ja teine energia. Laine sünnibki siis, kui energia liikuma hakkab. Lainekujuline moodustis ei ole aga veel laine. Laine sünnib nähtamatute protsesside tulemusena. Liivakõrbes tugeva tuulega moodustunud lainekujulisi liivakogumeid ei tohi merelainetega segamini ajada, selgitab okeanoloog. Mereranda jõudnud laine kujutab aga endast vaid jäämäe kõige ülemist tippu.