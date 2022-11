Anzori Barkalaja: ahistus depressioonis

On võrdlemisi ahistav alustada füüsika vaatevinklist teemat, mida ollakse harjunud nägema pigem kliinilise psühholoogia pärusmaana. Kuivõrd depressioon on aga levinud üleilmselt, seda eriti läänemaades, saab sellele keerulisele, aga see-eest ebameeldivale nähtusele otsa vaadata ka füüsikateadlase pilguga. Tõepoolest – füüsikute jaoks on depressioon piisavalt päevakohane, igatahes jagavad nad erialastes foorumites sellest asjakohast teavet, kogemusi ning seisukohti.