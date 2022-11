Jaanus Harro: depressiooni tähendusest neurobioloogi pilguga

Depressioonil on meditsiinis määratletud ruum, laiemas maailmas – märksa rohkem ruumi ja vähem määratlust. Neurobioloog teab depressioonist ühtpidi vaadates õige vähe ja teistpidi vaadates rohkem kui paljud teised. Kuidas nii? Depressioon, mis huvitab inimesi, on inimestel esinev depressioon, eriti veel iseenda oma. Eriti sellest viimasest ehk üksikisiku depressioonist ei tea neurobioloog peaaegu midagi. Paistab, et depressiooni juurde on ajus palju erinevaid molekulaarseid radasid. Kui koondame patsiendid, kelle seisund pikema aja vältel psühhiaatrilised depressioonikriteeriumid välja annab, ja võrdleme neid teiste inimestega, siis näeme ajus statistiliselt üht-teist erinevat.