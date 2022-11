Iris Rebane: väikese inimese suured mured

On naiivne mõelda, et lastel ja noortel on lisaks koolipsühholoogile (häid) alternatiivseid võimalusi. Paljudele on see ainus realistlik võimalus. Keskmisel lapsel ei ole võimalik oma taskuraha eest tasulise psühholoogi teenuse eest maksta. Seega tuleks toetuseks pöörduda vanemate poole, kui aga noore probleemid on alguse saanud just koduseinte vahelt, võib see osutuda haavatavas seisus noorele liiga raskeks ülesandeks. Üheks ravi rahastamise võimaluseks on teraapiafond, mis hüvitab psühholoogilise abi kulud perearsti saatekirja alusel. Kahjuks kaetakse kulud vaid osaliselt. Lapsele ei ole näiteks 15 eurot tühine raha.