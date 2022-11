juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: pardi piirid

„Teadus ja moodne maailm“ on väljakutse Descartes’ile. Whiteheadi sõnul ei ole teaduslik materialism iseenesest vale. Kui me keskendame kogu oma tähelepanu üht liiki tõsiasjadele ja kisume nad välja nende laiemast suhetevõrgustikust, selgitab see maailma pea perfektselt. „Materialistliku skeemi kitsas tõhusus oli selle ülekaaluka metodoloogilise edu peamine põhjus,“ kirjutab Whitehead. Sheldrake peab Whiteheadi esimeseks kvantrevolutsiooni kaugemaid tagajärgi mõistnud mõtlejaks. „Aeg, ruum, aine, mateeria, eeter, elekter, mehhanism, organism, konfiguratsioon, muster, funktsioon – kõik need mõisted nõuavad ümbermõtestamist. Mis mõte on rääkida mehaanilisest selgitusest, kui me ei saa enam aru, mida me mehaanika all silmas peame,“ kirjutab Whitehead „Teaduses ja moodsas maailmas“. Kui part ei koosne enam füüsikalis-keemilistest hammasratastest, vaid tõenäosusjaotustest – s.o puhtmentaalsetest konstruktsioonidest –, siis on meie maailmapilt tõesti põhjapanevalt muutunud; kasvõi juba selle poolest, et me ei saa enam täpselt aru, kus lõppeb part ja algab mittepart.