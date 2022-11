Piret Bristol: inimeste pealt tulevikku ennustades

Igale kirjanikule on esitatud küsimus inspiratsioonist: kas kirjutate siis, kui vaim peale tuleb, või teete igapäevarutiinile toetudes laua taga kindla arvu töötunde? Inspiratsiooniks nimetatakse tavakeeles spirituaalset kogemust. Müstilisi kogemusi pole nii palju, et nende najal kirjutada pakse romaane, kuid need tekitavad loomiseks vajaliku häälestuse ja motivatsiooni. Kuidas aga spirituaalseks kogemuseks häälestuda, mis meetodiga sinna siseneda? Kindlasti ei talu nende kogemuste otsing vähimatki piiramist.