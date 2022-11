Vano Allsalu: kas oodata imet või heita kõhuli külma vette?

Kolm on teadupoolest maagiline number – muinaslugude kolm soovi, kolm notsut ja kolm venda, kolm klassi Platoni ideaalses riigis ja kristluse püha kolmainsus. Ja muidugi meie kodune kolmemõõtmeline ruum. Kogemusest teame ka, et kolme jalaga taburet on kõige stabiilsem. Samas õnnestus lapsena see ikkagi ümber ajada, kui sai küünitatud liiga kõrgelt riiulilt asju võtma...