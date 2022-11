Hardo Pajula: neli saadet mehest ja naisest

„Mees, naine – ma ei näe mingit vahet. Naine küll väidab, et ta suudab sünnitada, aga mis on lihtsam: korra sünnitada või terve elu habet ajada? Verekaotus on umbes sama,“ arutles luuletaja Andres Vanapa ühel õhtupoolikul. See jutuajamine leidis aset paarkümmend aastat tagasi. Kaksiktornid olid tõenäoliselt juba kummuli, aga Eesti polnud veel ei Euroliidus ega NATO-s. Ma ei mäleta enam täpselt, mis paanika meil siis päevakorral oli, küllap jahvatati midagi pensionitest.

„Selles äärmuseni kontsentreeritud loos lahatakse skalpelli täpsusega kahe inimese suhet, nende koosolemist ja teineteise vihkamist. Minu jaoks on oluline silmas pidada, et kõik need sõjad ja vastuolud, mis praegu maailmas on, lähtuvad tegelikult kahe inimese suhetest. Seda, mis toimub kahe inimese vahel, näeme ka väljaspool. Lavastus annab hea võimaluse vaadata ühe suhte kaudu, miks toimub meie ümber see, mis toimub, miks on nii palju mittemõistmist ja otsest viha. Miks me valime armastuse asemel hirmu?“ kirjutab lavastaja Ingomar Vihmar August Strindbergi „Surmatantsu“ kavalehel.