Martin Ehala: #22 Mees ja naine

Me elame kultuurisõja ajastul, mis algas aastaid tagasi ja mis on lääne ühiskonna suurim sisemine ideoloogiline väljakutse pärast kommunismi lüüasaamist. Teatud mõttes on see küll sama sõda, mille algatas Karl Marx, ja mis tõi fookusesse ühiskonnas oleva ebavõrdsuse ja mobiliseeris töörahva selle ebavõrdsuse vastu võitlema.