Laurits Leedjärv: viimase sekundi teadus tõde otsimas

Selle kalendri ühele sekundile vastab 437 tegelikku aastat. Nii näeme, et elu alged tekkisid 20. septembri paiku ja tänapäevane inimene ilmus areenile alles 31. detsembril kell 23.52. Kolm minutit hiljem algas viimane jääaeg. Kõik see, mida me nimetame ajalooks, on toimunud sõna otseses mõttes viimasel minutil. Teadus tänapäeva mõttes on maailma rikastanud vaid viimasel sekundil.