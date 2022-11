Saale Kareda: muusika portaal puhtasse kohalollu

Vastutuse võtmine oma elu ja loomingu eest on tänase aja imperatiiv. Sisemise puhastuse eest ei õnnestu enam põgeneda kellelgi. Inimene on planeedil Maa pikki aegu ringi ekselnud erinevates labürintides ja mässinud end seal üha tihedamatesse mentaalsetesse võrkudesse: kontseptsioonid, definitsioonid, seadused, dogmad, normatiivid... Ta on jäänud kinni illusioonidesse ja unustanud oma jumaliku päritolu.