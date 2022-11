Andres Reimann: maa-alune rahvas ja selle järv

Ühes oma Jena perioodi algusest pärinevas kirjutises räägib G. W. F. Hegel loo maa all elavast rahvast. Tegu on kihava kogukonnaga, mis on teadmata põhjustel sattunud elama linna, mille katustest mõnikümmend meetrit kõrgemal lainetab hiiglaslik järv. Oma maa-aluse äraolemise edendamiseks otsustavad kogukonna ehitusmeistrid kasutada linna ja järve vahele jääva lae kive ehitusmaterjalina. Kaevandamise käigus hakkavad olud linnas muutuma.