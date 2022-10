juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: Descartes’i bumerang

Miłosz ütleb meile, et igal pool ja igal ajal on olnud mingi baasfilosoofia, mis on enamikule inimestest nähtamatu, aga vormib tervet nende ajastut. Lääne moodsa elutunnetuse kujunemisel, millest tänaseks on saanud üleilmse eliidi mitteametlik usutunnistus, mängis otsustavat osa noor prantslane René Descartes, kes nägi 1619. aasta 10. novembril kolme unenägu, millest kasvas järgnevate aastakümnete jooksul välja tema mehhanitsistlik filosoofia. Kartesiaanlik (see omadussõna on tuletatud ladinakeelsest nimekujust Renatus Cartesius) filosoofia on dualistlik filosoofia. See tõrjub kolmest keskaegsest põhikategooriast kõrvale hinge. Järele jäävad vaim ja mateeria. Vaim – mida me tänapäeval nimetame pigem teadvuseks või subjektiivseks kogemisvõimeks – on Descartes’i järgi ainult inimese pärisosa. Mateeria on elutu ja eesmärgitu, seetõttu võib seda kujundlikult pidada masinaks. Omadussõnad „mehaaniline“ ja „mehhanitsistlik“ tulevad kreekakeelsest mēchanē’st, mis tähendabki ’masinat’. Kartesiaanlik maailmanägemine tõi loodusteadustes kaasa põhjaliku läbimurde. Me võlgneme sellele tolmuimeja, interneti ja iseluurava pesumasina. See loetelu ei ole ammendav.