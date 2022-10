intervjuu ⟩ Hardo Pajula intervjuu Regina U. Hessiga: moodne Eleusis

„Kui visioon ehk tuleviku vaatav fantaasia puudub, siis võtab selle koha üle hirm.“

James Hillman

Üks kreeka tähtsamatest müütidest räägib Demeterist ja Persephonest. Persephone oli Zeusi ja maajumalanna Demeteri imeilus tütar. Zeus lubas Demeterilt nõusolekut küsimata tütre surnute kuningriigi jumalale Hadesele. Kui murtud südamega Demeter oli tütart kaua aega tagajärjetult otsinud, läks ta lihtsaks naiseks riietatuna Eleusisesse ja leidis varjupaiga sealse kuninga juures. Kui tema jumalik päritolu lõpuks välja tuli, asutas Demeter Eleusisesse tänutäheks templi.

Eleusise templis leidsid ligi kahe tuhande aasta vältel aset kreeklaste tähtsaimad riitused, milles osales antiigi koorekiht. Kuulsaim Rooma kõnemees Cicero ütles Eleusise müsteeriumide kohta nii: „Need on näidanud, kuidas elada oma elu õnnelikult ja surra lootusrikkalt.“ Traditsioon katkes 391. aastal pKr, kui ristiusu Rooma ametlikuks usundiks kuulutanud keiser Theodosius I paganlikud riitused keelustas.

Laialt levinud hüpoteesi järgi andsid preestrid nimetatud tseremooniate käigus osalejatele kykeon’i nimelist püha keedust. 1978. aastal ilmunud raamatus pakkus Albert Hofmann välja võimaluse, et kykeon sisaldas tungalterast pärinevat psühhedeelset ainet, mille mõju on sarnane LSD omaga. Hofmann, kes 1938. aastal LSD esimest korda sünteesis, oli seisukohal, et turvalises keskkonnas omandatud psühhedeelsed kogemused võivad parandada meie osalustunnet inimesest väljapoole ulatuva loodusega. Ta kutsus meid üles moodsale Eleusisele, katsele murda välja moodsat mõtlemist iseloomustavast reduktsionistlikust vangikongist.

Järgmise aasta juunis Amsterdamis toimuva Euroopa Transpersonaalse Assotsiatsiooni (EUROTAS) 5. rahvusvahelise sümpoosioni avapäeva lõpetab Uus-Eleusise talitus. EUROTAS-i missioon on siduda tervikuks iidne tarkus ja moodne teadus. Sel eesmärgil on kokku kutsutud multidistsiplinaarne seltskond, mille hulka kuuluvad teadlased, kunstnikud ja muusikud nii läänest kui ka traditsioonilistest hõimuühiskondadest. Programmi kuuluva psühhedeelse tseremoonia käigus kasutatakse psilotsübiini sisaldavaid trühvleid. „Trühvlid on Hollandis legaalsed,“ ütleb ürituse eestvedaja kliiniline psühholoog Regina Hess. „Siin peetakse neid toiduaineks.“