Kaie Metsla: valguse ja varju teater

Just viimane on tihtipeale see, miks tekib huvi kollektiivse mälu, põlvkondadeülese teadvustamata pärandi või muu esmapilgul ebatraditsioonilise teema vastu.

Minu jaoks kujutavad arhetüübid universaalseid mõtte- ja käitumismustreid. Ma kujutan seda endale ette lihtsustatud platonistliku mõtteviisi abil: arhetüübid on inimeste, esemete või ideede algkujud, mis võivad ajas muutuda ja edasi areneda, need on justkui kättesaamatud ideaalsed vormid, mille poole võiksime püüelda. Need, kes arhetüüpide mitmekesisust põhjalikumalt uurivad, saavad üldjuhul paremini aru oma kohast tervikus ja mõistavad paremini seda, miks nad üht- või teistmoodi käituvad. Nad saavad iseendast paremini aru.